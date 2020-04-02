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2020 год станет потерянным для экономики - мнение

02.04.20 10:57 , Интерфакс-Украина
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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 запустила три макроэкономических импульса - это глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению и нефтяная война, сбившая цены на рынке до многомесячных минимумов, говорится в обзоре Saxo Bank.

"Эти события приведут к масштабному обесцениванию капитала и, в скором времени, к структурной безработице", - утверждает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Такой тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом. Регуляторы должны сделать всё возможное, чтобы справиться с реальной глобальной рецессией", - говорит эксперт.

"В определенных моментах нынешние события уже затмили хаос 2008 года: некоторые рынки в течение одного дня движутся сильнее, чем обычно за целый год, и в этих условиях виден недостаток ликвидности. В обстановке панического снижения накопленной долговой нагрузки (делевереджинг) становится понятно, что "деньги важнее всего". Фонды, банки, инвесторы и даже компании сталкиваются не только с радикальным падением цен на активы, но и с резкими колебаниями корреляций между портфелями и скачками прибылей и убытков", - отмечается в обзоре.

Тем временем центральные банки спешат предоставить поддержку в форме снижения ставок и вливаний ликвидности. Компаниям или фондам, в той или иной степени полагающимся на кредиты, это может помочь за счет уменьшения будущих затрат на финансирование. Но это не помогает ценам на акции и на кредитные активы; многие участники рынка всё равно продают активы, часто очень неликвидные, ради широкого делевереджинга.

"Нынешний цикл хуже предыдущих, потому что низкие и даже отрицательные доходности многих активов в последние годы привели к "гонке за доходностью", в которой многие участники рынка ушли далеко по кривой риска в сторону особенно неликвидных активов вроде прямых инвестиций в частные компании (private equity) и высокорисковых корпоративных облигаций", - отмечают в Saxo Bank.

В данный момент происходит интенсивный пересмотр цен, сопровождающийся высокой волатильностью и отсеиванием тех моделей оценки высокорисковых активов, которые основаны на низких процентных ставках, интервенциях центробанков и довольно наивном допущении о бесконечном росте мультипликаторов.

МинПром

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