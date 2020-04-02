Украина почти наполовину сократила транзит газа в ЕС По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд. куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Оператор ГТС.



Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта по 2014-2019 годы. Вместе с тем, с начала 2020 году мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новой транзитной сделкой в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. м в сутки).



При этом в марте 2020 года Оператор ГТС обеспечил транспортировку 4,6 млрд. куб. м природного газа в страны ЕС и Молдову. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд. куб. м, или 36%, относительно объемов марта 2019.



МинПром



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