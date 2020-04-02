Нефть дорожает на новостях о скорой сделке между РФ и СА

Фьючерсы на нефть выросли в четверг после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время ожидает соглашения, которое положит конец ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией, а президент России Владимир Путин призвал к решению "сложных" проблем на нефтяных рынках, передает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,2% до 26,53 долл./барр. к 7:30 по киевскому времени, а WTI - на 6,4% до 21,61 долл./барр.
Трамп сообщил, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и считает, что обе страны в течение "нескольких дней" заключат сделку о прекращении ценовой войны, что приведет к снижению добычи и возобновлению роста цен.
Выступая в среду на заседании правительства, Путин сказал, что как производители, так и потребители нефти должны найти решение, которое улучшит “сложную” ситуацию на мировых нефтяных рынках.
Некоторые аналитики предупреждают, что до заключения соглашения о сокращении производства еще далеко.