Нефть дорожает на новостях о скорой сделке между РФ и СА Фьючерсы на нефть выросли в четверг после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время ожидает соглашения, которое положит конец ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией, а президент России Владимир Путин призвал к решению "сложных" проблем на нефтяных рынках, передает Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,2% до 26,53 долл./барр. к 7:30 по киевскому времени, а WTI - на 6,4% до 21,61 долл./барр.



Трамп сообщил, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и считает, что обе страны в течение "нескольких дней" заключат сделку о прекращении ценовой войны, что приведет к снижению добычи и возобновлению роста цен.



Выступая в среду на заседании правительства, Путин сказал, что как производители, так и потребители нефти должны найти решение, которое улучшит “сложную” ситуацию на мировых нефтяных рынках.



Некоторые аналитики предупреждают, что до заключения соглашения о сокращении производства еще далеко.



МинПром



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