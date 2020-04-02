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Мечел просит банки не требовать долг до завершения реструктуризации

02.04.20 09:36
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Горно-металлургическая компания Мечел попросила банки продлить согласие не требовать досрочного погашения долга, сообщив что переговоры о реструктуризации близки к финалу.

"Мечел обратился в банки с предложением продлить сроки действия вейверов до вступления в силу реструктуризации, процесс переговоров по которой находится на финальном этапе", - сказала Reuters представитель компании.

Компания рассчитывает получить одобрение банков в ближайшие дни.

В январе-феврале Мечел получил согласие основных кредиторов - Газпромбанка и ВТБ - не требовать досрочного погашения долга, которое истекает 1 апреля и 31 марта. По данным на конец года, банки могут потребовать от компании погашения на сумму 373,7 миллиарда рублей, поскольку она нарушила график ряда платежей и другие условия.

Газпромбанк готов предоставить отсрочку еще на месяц, сказал заместитель председателя правления банка Тигран Хачатуров, слова которого передал представитель.

"Мы намерены предоставить Мечелу возможность договориться со всеми сторонами и готовы продлить сроки (вейверов) на один месяц", - говорится в его комментарии.

Мечел в прошлом году снова столкнулся с долговыми проблемами, признав, что ему не хватит денег, чтобы начать погашать долг в 2020 году, и вступив в новые переговоры с банками, крупнейшие из которых ВТБ и Газпромбанк, о переносе срока погашения с 2020-2022 годов.

Частью договоренностей о реструктуризации является продажа флагманского проекта Мечела - Эльгинского угольного комплекса, в котором компания контролирует 51%, остальные у Газпромбанка.

Газпромбанк уже договорился о продаже своей доли бизнесмену Альберту Авдоляну. Он может выкупить долю Мечела в Эльге к концу апреля, говорили источники Reuters.

МинПром

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