Мечел просит банки не требовать долг до завершения реструктуризации Горно-металлургическая компания Мечел попросила банки продлить согласие не требовать досрочного погашения долга, сообщив что переговоры о реструктуризации близки к финалу.



"Мечел обратился в банки с предложением продлить сроки действия вейверов до вступления в силу реструктуризации, процесс переговоров по которой находится на финальном этапе", - сказала Reuters представитель компании.



Компания рассчитывает получить одобрение банков в ближайшие дни.



В январе-феврале Мечел получил согласие основных кредиторов - Газпромбанка и ВТБ - не требовать досрочного погашения долга, которое истекает 1 апреля и 31 марта. По данным на конец года, банки могут потребовать от компании погашения на сумму 373,7 миллиарда рублей, поскольку она нарушила график ряда платежей и другие условия.



Газпромбанк готов предоставить отсрочку еще на месяц, сказал заместитель председателя правления банка Тигран Хачатуров, слова которого передал представитель.



"Мы намерены предоставить Мечелу возможность договориться со всеми сторонами и готовы продлить сроки (вейверов) на один месяц", - говорится в его комментарии.



Мечел в прошлом году снова столкнулся с долговыми проблемами, признав, что ему не хватит денег, чтобы начать погашать долг в 2020 году, и вступив в новые переговоры с банками, крупнейшие из которых ВТБ и Газпромбанк, о переносе срока погашения с 2020-2022 годов.



Частью договоренностей о реструктуризации является продажа флагманского проекта Мечела - Эльгинского угольного комплекса, в котором компания контролирует 51%, остальные у Газпромбанка.



Газпромбанк уже договорился о продаже своей доли бизнесмену Альберту Авдоляну. Он может выкупить долю Мечела в Эльге к концу апреля, говорили источники Reuters.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



