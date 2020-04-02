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НБУ перечислил в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли

02.04.20 09:15
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Национальный банк Украины (НБУ) в среду перечислил сразу все запланированные 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год в государственный бюджет, сообщается на странице регулятора в Facebook.

"В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом регулятор помогает правительству в преодолении эпидемии в стране.

Как сообщалось, доходы государственного бюджета в марте-2020 составили 87,8 млрд грн, что на 10,4% меньше плана и на 2,6% выше показателя за март-2019. Кроме того, общий фонд госбюджета получил 78,4 млрд, что на 10,3% меньше планового показателя.

Как сообщалось ранее, Совет НБУ на заседании во 31 марта утвердил перечисление 42,7 млрд грн прибыли центробанка за 2019 год в госбюджет, что на 2 млрд грн, или 4,4% больше запланированного объема.

МинПром

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