Чешская EPH Group будет добывать углеводороды в Украине ешский энергетический холдинг EPH Group одержал победу в двух конкурсах на разработку на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородных участков – Груневского и Ахтырского, сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.



Он также проинформировал, что победителем конкурса по Ичнянскому участку стала York Energy Holdings Limited (Великобритания), являющаяся "дочкой" американской Alpha Energy.



"Поздравляю европейский энергетический холдинг EPH с уверенной победой в двух конкурсах по заключению соглашений о разделе углеводородной продукции на Груневськом и Ахтырском участках. Также Межведомственная комиссия по СРП большинством голосов рекомендовала признать британскую York Energy победителем конкурса по разработке Ичнянского нефтегазового участка", – написал Опимах.



Ранее в среду Госгеонедр проинформировала, что межведомственная комиссия по СРП до конца текущей недели предоставит правительству свои рекомендации относительно победителей конкурсов. Кабинет министров в свою очередь, согласно процедуре, должен одобрить результаты в течение месяца с момента получения рекомендаций комиссии.



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