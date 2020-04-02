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Чешская EPH Group будет добывать углеводороды в Украине

02.04.20 08:51
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ешский энергетический холдинг EPH Group одержал победу в двух конкурсах на разработку на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородных участков – Груневского и Ахтырского, сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Он также проинформировал, что победителем конкурса по Ичнянскому участку стала York Energy Holdings Limited (Великобритания), являющаяся "дочкой" американской Alpha Energy.

"Поздравляю европейский энергетический холдинг EPH с уверенной победой в двух конкурсах по заключению соглашений о разделе углеводородной продукции на Груневськом и Ахтырском участках. Также Межведомственная комиссия по СРП большинством голосов рекомендовала признать британскую York Energy победителем конкурса по разработке Ичнянского нефтегазового участка", – написал Опимах.

Ранее в среду Госгеонедр проинформировала, что межведомственная комиссия по СРП до конца текущей недели предоставит правительству свои рекомендации относительно победителей конкурсов. Кабинет министров в свою очередь, согласно процедуре, должен одобрить результаты в течение месяца с момента получения рекомендаций комиссии.

МинПром

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