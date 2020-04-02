Jiangxi Copper планирует увеличить объемы производства Компания Jiangxi Copper, крупнейший производитель меди в Китае, планирует на 2020 г. расширение производства катодной меди на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 1,65 млн. т. Производство меди в концентрате незначительно снизится до 207,5 тыс. т.



При этом компания признает, что эпидемия коронавируса ухудшила обстановку на китайском и мировом рынке меди. В частности, спрос на этом металл в Китае сократился в таких отраслях как автомобилестроение и производство бытовой техники.



Тем не менее, Jiangxi Copper считает, что если в ближайшие месяцы удастся избежать глобального финансового и экономического кризиса, потребление меди в текущем году все-таки прибавит по сравнению с 2019 г., снизятся только темпы роста.



Как отмечает компания, некоторые предприятия в Китае в последнее время были вынуждены сократить производство меди из-за низких тарифов на обогащение концентратов и проблем со сбытом серной кислоты – важнейшего побочного продукта. Вследствие этого стоимость меди в Китае несколько приподнялась.



Также в текущем году Jiangxi Copper планирует резкое увеличение производства золота. Компания рассчитывает получить 77 тонн драгоценного металла, что более чем на 50% превысит прошлогодние 50,2 тонны.



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