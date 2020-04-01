Дефицит внешней торговли Украины сократился вдвое Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-февраль 2020 года сведен с дефицитом 590 млн долл., что вдвое ниже показателя годом ранее.



Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился на 29% - до 1,013 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос в полтора раза - до 423 млн долл.



По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год. В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 млрд долл., что на 7% больше показателя годом ранее.



МинПром



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