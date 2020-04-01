Цены на э/энергию в Украине в разы превышают тарифы в европейских странах

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине в два раза выше, чем в странах Восточной Европы. Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка" на 1 апреля текущего года.
В частности базовая стоимость электроэнергии для украинских промпотребителей составляет 51.01 евро/МВт.час, для польских – 30.23 евро/МВт.час, румынских – 25.69 евро/МВт.час, венгерских – 25.78 евро/МВт.час, словацких – 24.1 евро/МВт.час.
При этом дневная стоимость электроэнергии в Украине 58.85 евро/МВт.час, в то время как в Польше – 31.7 евро/МВт.час, Румынии и Венгрии – по 26.81 евро/МВт.час, Словакии – 24.35 евро/МВт.час.
В то же время, согласно данным европейской биржи электроэнергии Noordpool, в странах Западной Европы тарифы еще ниже. Так, стоимость электроэнергии в странах Бенилюкса составляет 22.5 евро/МВт.час, во Франции - 21.86 евро/МВт.час, в Германии - 19.95 евро/МВт.час.
При этом страны Скандинавского полуострова в рамках поддержки национальных экономики в период вспышки коронавируса снизили цены на электроэнергию до минимальных отметок. Так, тарифы в Норвегии, Швеции и Дании опустились до уровня 4.58 евро/МВт.час.