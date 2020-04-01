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Автопроизводители Европы уже уволили или перевели на сокращенку около 1 млн человек

01.04.20 17:00 , Интерфакс-Украина
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Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе: не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы.

Об этом пишет газета Financial Times, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) приостановка работы предприятий в секторе, составляющая в среднем 16 недель, привела к потере производства, эквивалентного 1,2 млн машин.

"Выпуск автомобилей в Европе фактически остановился - такого в секторе никогда не было раньше", - отмечает генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитем.

Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что немецкий автоконцерн может "отделаться легким испугом", если эпидемиологический кризис "будет преодолен так же быстро, как в Китае".

"Мы сможем просто перезапустить экономику, когда пандемия будет взята под контроль. Когда число новых случаев заражения будет снижаться", - сказал Г.Дисс.

Тем не менее в ACEA, призвавшей на прошлой неделе обеспечить дополнительной ликвидностью автопроизводителей, считают, что кризис в секторе будет усиливаться, поскольку компании вынуждены приостанавливать все больше мощностей. Последствия для поставщиков автопроизводителей могут оказаться "еще более серьезными", отмечают в ACEA.

В Германии на данный момент почти 570 тыс. работников автомобильной отрасли переведены на сокращенный график работы с сохранением до 67% зарплаты. Во Франции в подобной ситуации находится 90 тыс. работников отрасли, в Великобритании - более 65 тыс.

BMW 31 марта сообщила, что отравит в неоплачиваемый отпуск 20 тыс. сотрудников. Ранее Daimler сообщила о переводе на сокращенный график работы 170 тыс. человек в Германии, Volkswagen - 80 тыс. работников.

Эксперты McKinsey полагают, что глобальный автомобильный сектор столкнется с более глубокой рецессией, чем в период кризиса 2008-2009 гг., прогнозируя падение как европейского, так и американского автомобильных рынков на 30%.

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