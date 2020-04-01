Автопроизводители Европы уже уволили или перевели на сокращенку около 1 млн человек Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе: не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы.



Об этом пишет газета Financial Times, передает Интерфакс-Украина.



Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) приостановка работы предприятий в секторе, составляющая в среднем 16 недель, привела к потере производства, эквивалентного 1,2 млн машин.



"Выпуск автомобилей в Европе фактически остановился - такого в секторе никогда не было раньше", - отмечает генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитем.



Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что немецкий автоконцерн может "отделаться легким испугом", если эпидемиологический кризис "будет преодолен так же быстро, как в Китае".



"Мы сможем просто перезапустить экономику, когда пандемия будет взята под контроль. Когда число новых случаев заражения будет снижаться", - сказал Г.Дисс.



Тем не менее в ACEA, призвавшей на прошлой неделе обеспечить дополнительной ликвидностью автопроизводителей, считают, что кризис в секторе будет усиливаться, поскольку компании вынуждены приостанавливать все больше мощностей. Последствия для поставщиков автопроизводителей могут оказаться "еще более серьезными", отмечают в ACEA.



В Германии на данный момент почти 570 тыс. работников автомобильной отрасли переведены на сокращенный график работы с сохранением до 67% зарплаты. Во Франции в подобной ситуации находится 90 тыс. работников отрасли, в Великобритании - более 65 тыс.



BMW 31 марта сообщила, что отравит в неоплачиваемый отпуск 20 тыс. сотрудников. Ранее Daimler сообщила о переводе на сокращенный график работы 170 тыс. человек в Германии, Volkswagen - 80 тыс. работников.



Эксперты McKinsey полагают, что глобальный автомобильный сектор столкнется с более глубокой рецессией, чем в период кризиса 2008-2009 гг., прогнозируя падение как европейского, так и американского автомобильных рынков на 30%.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



