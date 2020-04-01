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Остановка американских автозаводов привела к падению цен на прокат

01.04.20 16:34 , Steelland
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Спотовые цены на горячекатаный прокат (HRC) в США на этой неделе резко упали, поскольку рынок стали столкнулся с множественным закрытием со стороны автопроизводителей, производителей деталей и других потребителей стали из-за пандемии коронавируса в США.

В Argus зарегистрировали снижение своего еженедельного внутри американского индекса HRC на 40,50 доллара до 539,50 доллара за тонну.

Многие участники рынка сообщили об отмене заказов и о том, что клиенты закрыли свои предприятия из-за остановки автопроизводителей в США и производителей комплектующих.

Сообщается об отмене заявок на изготовление "многих тысяч тонн" готового проката и пересмотре своих закупочных планов большинством участников рынка.

Отмечается повышенная обеспокоенность в связи с тем, что произойдет в мае, когда ожидается еще большее снижение спроса. Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп продлил руководящие принципы социального дистанцирования в США до 30 апреля.

Ожидается, что апрельские цены на лом черных металлов упадут в пределах 30-50 долларов за тонну в зависимости от качества и региона.

Сегодня автопроизводитель Ford стал последним в США, который продлил остановку производства. Первоначально компания планировала перезапустить некоторые заводы в США 14 апреля и теперь отложила эти планы на неопределенный срок.

Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) объявил на прошлой неделе, что продлевает свои остановки, также, как и японский производитель автомобилей Toyota в США.

МинПром

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