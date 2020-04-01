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В апреле украинские компании могут начать массово сокращать сотрудников

01.04.20 15:20 , Дело
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Если государство не примет решение снять налоги с предпринимателей, бизнес будет вынужден либо увольнять людей, либо принимать меры по уходу в тень. Об этом заявила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова.

"СУП борется, чтобы убрали налог… Пока почти все предприниматели застыли и ждут даты окончания карантина и держатся на своих отложенных деньгах. Но если у бизнеса не будет денег на то, чтобы удовлетворить базовые потребности — он не сможет думать как развиваться и приносить деньги в государство", — заявила она, добавив, что волну сокращений в бизнесе в СУП ожидают уже в апреле.

По ее словам, сегодня настроения у предпринимателей разное и оно зависит от размера бизнеса.

"51% компаний смогут продержаться максимум 1 месяц в условиях карантина. Малый бизнес видит снижение дохода уже на 30%. Средний уже прогнозирует снижение зарплат на 30-40%. Большинство просят доступ к оборотным средствам. Наша задача — помочь сохранить, как можно больше рабочих мест и сохранить микробизнес", — добавил Е.Глазкова.

МинПром

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