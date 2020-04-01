ArcelorMittal решила снизить объемы производства Крупнейшая стальная компания мира ArcelorMittal заявила, что сокращает производство и временно приостанавливает стальные и сырьевые активы из-за кризиса с коронавирусом (Covid-19). Компания также решила отложить общее собрание акционеров, запланированное на 5 мая. Новая дата будет сообщена позже.



В своем обновлении о влиянии COVID-19 компания заявила, что она видит или ожидает значительное снижение промышленной активности на многих из своих действующих географических рынков, что влияет на ее бизнес.



Компания заявила, что сокращает производственные и временные активы сталелитейного и отделочного производства, адаптированные для каждой страны в соответствии с региональным спросом, а также требованиями правительства.



Как сообщается, это не обязательно будет происходить равномерно в активах по всему миру, учитывая эскалацию вируса в разных точках в разных регионах.



Чтобы смягчить влияние более низкого уровня производства, компания предпринимает значительные меры для сохранения денежных средств и снижения затрат в соответствии со снижением уровня производства.



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