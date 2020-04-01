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Интерпайп призывает Шмыгаля не допустить поднятия цен на электроэнергию

01.04.20 15:02
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"Интерпайп" призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и НКРЭКУ принять необходимые регуляторные меры для стабилизации рынка электроэнергии. Правительству необходимо предпринять меры по недопущению поднятия цен на э/э одним из ключевых игроков - НАЭК "Энергоатом". Об этом соощается в заявлении компании "Интерпайп".

"Где промышленность не смог добить коронавирус, ее добьет тариф на электроэнергию. На фоне пандемии COVID-19 правительства Европы и США разрабатывают планы поддержки промышленности, вводят дополнительные инструменты стабилизации бизнеса, - заявил директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

По его словам, в Украине ситуация противоположная. "Мы, как бизнес, решаем проблемы доставки сотрудников, обеспечения их средствами защиты, закупаем оборудования для локальных больниц. И все это на фоне падения объемов заказов. В ответ мы получаем 35%-ный рост цен на э/э и, как следствие, существенное ухудшение нашей конкурентоспособности на падающем рынке. В «Интерпайп» работает 11 тысячам сотрудников, около 50 тысяч членов их семей зависят от того, сможет ли компания работать в нынешних условиях", - отметил он.

При этом в заявлении компании отметается, что в последнюю неделю марта в Украине зафиксирован резкий рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Тариф вырос с 1,3 грн. за кВт-час до беспрецедентных 1,68 грн. за кВт-час, или на 35% по отношению к февралю.

"Повышение цены противоречит всем экономическим индикаторам – стоимость энергоносителей (нефти, природного газа, угля) во всем мире упала до рекордных отметок. Тарифы на электроэнергию во всех странах мирах существенно снизились.К тому же, в Украине была рекордно теплая зима, промышленное производство снизилось, а, следовательно, сократилось потребление э/э. В таких условиях повышение тарифа выглядит абсурдным. На сегодняшний день цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в странах Европы , - отметили в компании. 

"Вначале НКРЭКУ добавила дополнительный пиковый час, что привело к росту цены на 10%. Затем НЭК «Укрэнерго» ограничило импорт электроэнергии. А в конце марта НАЭК «Энергоатом» в одностороннем порядке ограничила отпуск э/энергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия «Гарантированный покупатель» и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене «прайс-кэпа». На 30 марта цена на э/э выросла на 35% по отношению к февралю", - напомнили в "Интерпайпе".

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году «Интерпайп» реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. 

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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