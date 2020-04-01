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Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина

01.04.20 13:55 , Українські Новини
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Кабинет министров отложил на время карантина планируемое с мая увеличение с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидии, финансирование которых хочет урезать Кабмин.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №247 от 25 марта, передают Українськi Новини.

Этим постановлением, в частности, Кабмин отложил действие постановления Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, предусматривающего такое повышение с мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменят карантин.

Постановление №878 от 20 октября 2019 года также предусматривало упрощение назначения жилищных субсидий военнослужащим, гражданам старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в сельской местности, а также детским домам семейного типа.

Постановлением №247 от 25 марта Кабмин также увеличил на 50% соцнормативы при начислении жилищных субсидий на время карантина, предусмотрел назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, и запретил в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

МинПром

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