Нацбанк объяснил, почему не снимает валютные ограничения Национальный банк Украины в ближайшее время не готов снимать ограничения на валютном рынке даже при возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом и будет ожидать стабилизации макроэкономической ситуации.



Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-встречи с руководством НБУ, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.



Он пояснил, что для смягчения ограничений необходимо возобновление сотрудничества с МВФ и стабильная макроэкономическая ситуация.



"Будем смотреть, как будет развиваться макроситуация. Если она будет позволять, то мы будем снимать ограничения", - отметил О.Чурий.



В то же время он подчеркнул, что НБУ не намерен вводить какие-либо дополнительные ограничения. "Мы хотим пройти этот кризис без введения валютных ограничений", - подчеркнул он.



МинПром

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