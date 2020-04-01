Нацбанк объяснил, почему не снимает валютные ограничения

Национальный банк Украины в ближайшее время не готов снимать ограничения на валютном рынке даже при возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом и будет ожидать стабилизации макроэкономической ситуации.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-встречи с руководством НБУ, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.
Он пояснил, что для смягчения ограничений необходимо возобновление сотрудничества с МВФ и стабильная макроэкономическая ситуация.
"Будем смотреть, как будет развиваться макроситуация. Если она будет позволять, то мы будем снимать ограничения", - отметил О.Чурий.
В то же время он подчеркнул, что НБУ не намерен вводить какие-либо дополнительные ограничения. "Мы хотим пройти этот кризис без введения валютных ограничений", - подчеркнул он.