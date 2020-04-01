США могут предоставить компаниям хранилища Стратегического резерва для хранения нефти Администрация Дональда Трампа планирует сдать в аренду энергетическим компаниям пространство для хранения нефти в Стратегическом нефтяном резерве страны после того, как из-за отсутствия финансирования была отменена инициатива купить миллионы баррелей для экстренных запасов, согласно двум источникам, проинформированным о ситуации.



Новый план может помочь Соединенным Штатам справиться с проблемой растущего профицита сырья, из-за которого коммерческие хранилища могут оказаться переполнены, что отправит мировые цены на нефть в еще более крутое пике в условиях падающего спроса в связи с пандемией коронавируса. Об этом плане может быть объявлено уже сегодня, сообщили источники.



План представляет собой смену курса относительно первоначальной схемы, согласно которой Министерство энергетики закупало бы нефть у американских производителей за счет федеральных средств.



Однако Конгресс не одобрил выделение средств на покупку, вынудив ведомство на прошлой неделе отменить предложение.



Пересмотренный план поможет трейдерам и другим участникам рынка, которые пытаются справиться со стремительным падением цен на нефть, - они смогут хранить сырье для продажи позднее, после завершения кризиса.



Стратегический нефтяной резерв США имеет свободные мощности на 77 млн баррелей - это чуть меньше, чем страна использует за четыре дня. В настоящее время в нем находится около 635 млн баррелей нефти в соляных кавернах на побережье Техаса и Луизианы.



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