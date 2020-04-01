Крупнейшие банки Европы отказываются от выплаты дивидендов Nordea Bank ABP, ведущая банковская группа Скандинавии, приняла решение отложить выплату дивидендов на фоне пандемии коронавируса и связанными с ней рекомендациями Европейского центрального банка (ЕЦБ).



"Совет директоров намерен выполнить рекомендацию ЕЦБ и отложить решение о выплате дивидендов до 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении Nordea.



По итогам 2019 финансового года банк планировал выплатить акционерам дивиденды в размере 0,40 евро.



Вслед за рекомендацией ЕЦБ также французский банк Societe Generale SA (SG) объявил об отказе от дивидендных выплат за 2019 и 2020 годы.



Годовое собрание акционеров SG, которое запланировано на 19 мая, будет проводиться в онлайн-формате в связи с ограничениями на публичные собрания из-за коронавируса, отмечается в пресс-релизе банка.



Ранее Европейский центральный банк рекомендовал банкам еврозоны как минимум до 1 октября отказаться от выплаты дивидендов за 2019 и 2020 годы, а также воздержаться от выкупа собственных акций.



ЕЦБ хочет, чтобы во время пандемии коронавируса банки улучшили свои возможности по абсорбированию убытков и поддерживали экономику за счет кредитования домохозяйств и компаний, поскольку еврозона готовится к резкому экономическому спаду.



Крупнейшие банки Великобритании также объявили об отмене выплаты дивидендов за прошлый год на фоне пандемии COVID-19 после соответствующей рекомендации Управления пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA).



О таком решении, в частности, сообщили Lloyds, RSB, Barclays, Santander и Standard Chartered. HSBC объявил в пресс-релизе, что не будет выплачивать дивиденды за четвертый квартал прошлого года в размере 0,21 долл. на акцию.



По мнению аналитиков Goldman Sachs, отказ от дивидендных выплат за 2019 год позволит европейским банкам сохранить средства в объеме 45 млрд евро.



МинПром



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