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Газовая компания Новинского передумала покупать конкурента за 40 млн долл.

01.04.20 12:16 , Интерфакс-Украина
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Владеющей активами в Украине британской нефтегазовой компания Regal Petroleum plc. и владельцу ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест" (UNI) Лидии Черныш и Bolaso Investments Limited Леониду Козаченко не удалось достичь окончательной договоренности о продаже концерна.

Об этом говорится в сообщении Regal на сайте Лондонской фондовой биржи, передает Интерфакс-Украина.

"Regal Petroleum plc. объявляет, что объявленный 26 марта меморандум о взаимопонимании по потенциальному приобретению "НПК "Укрнафтинвест" истек, и следовательно – прекращен. Стороны меморандума не смогли достичь окончательного соглашения о потенциальном приобретении UNI", – отмечено в сообщении.

Regal уточнила, что, в соответствии с рядом условий меморандума, вступивших в силу по окончанию срока его действия и отсутствию договоренности о покупке, ранее внесенный британской компанией депозит в сумме 0,5 млн долл. подлежит возврату.

Как сообщалось, в июне 2019 года кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

В ноябре 2019 года Regal Petroleum договорилась о покупке за 40 млн долл. ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

В январе 2020 года Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Lovita Investments Ltd В.Новинского опосредованно приобреcти более 50% акций ПАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест", владеющее лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

Regal Petroleum по итогам 2019 года добыла в Украине 160,11 млн куб. м газа, что на 22,3% больше, по сравнению с 2018 годом.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского (MEX-GOL) и Свиридовского (SV) газоконденсатных месторождений в Полтавской области.

МинПром

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