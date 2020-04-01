Vale ожидает сокращения добычи руды из-за коронавируса

Бразильская компания Vale SA ожидает сокращения добычи железной руды из-за ограничений, введенных во всем мире для контроля распространения коронавируса, передает Reuters.
По подсчетам Vale, на трансокеанском рынке может быть заморожено около 18 млн тонн продукции. Компания также заявила, что пандемия оказала ограниченное влияние на операции до сих пор, поскольку она не видела никаких перерывов в бразильском производстве или китайских портах.
Как сообщалось, ранее в Малайзии Vale продлила срок простоя своего комплекса по подготовке сырья Teluk Rubiah, где в прошлом году было переработано 23,7 млн тонн ЖРС. Правительство страны заявило о продлении карантина от 31 марта до 12 апреля.