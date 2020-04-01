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США могут ввести отсрочку на взимание импортных пошлин

01.04.20 11:54
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Власти США разработали схему отсрочки на 90 дней взимания пошлин на импорт ряда товаров. Меру поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса COVID-19 одобрил президент Дональд Трамп, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что в перечень не смогут попасть продукция из Китая, сталь и алюминий.

Указ о временной приостановке пошлин может быть опубликован на этой неделе. Благодаря ему Минфин США сможет поручить таможне не взимать пошлины с определенных товаров в течение трех месяцев. Однако это не коснется пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Например, на ввоз товаров из Китая.

В перечень товаров, которые не будут облагаться пошлинами, например, попали одежда и обувь, а также легкие грузовые автомобили.

США находится на первом месте по числу заражений коронавирусом. Число заразившихся превышает 188,5 тыс. Зарегистрировано более 4 тыс. смертей — это больше, чем в Китае, но меньше, чем в Италии (12,4 тыс.) и Испании (8,5 тыс.).

МинПром

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