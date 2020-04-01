Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Поставки российской нефти в Беларусь откладываются

01.04.20 11:08
печать
размер текста:

Поставки нефти из России в Белоруссию, восстановление которых ожидалось с 1 апреля, снова откладываются, пишет газета "Коммерсант".

Российские нефтекомпании подали на апрель заявки на прокачку в Белоруссию по системе трубопроводов "Транснефти" 633 тыс. тонн на Мозырьский НПЗ и 375 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ. Об этом сообщил советник главы компании Игорь Демин. При этом, пояснил он, "ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений". В связи с этим необходимые для белорусских НПЗ объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах, отметил Демин. По данным "Транснефти", в марте 2020 года из России на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.

Экспорт нефти из России в Белоруссию был остановлен с начала января из-за отсутствия контрактов российских поставщиков с оператором белорусских НПЗ — "Белнефтехимом". На рынке ожидали, что поставки будут восстановлены с 1 марта, графики прокачки по системе "Транснефти" в этом направлении были подготовлены, но компании так и не оплатили транспортировку. Затем, когда Россия и Белоруссия после трех месяцев переговоров смогли согласовать стоимость сырья (как сообщала «Роснефть», нефть будет поставляться, исходя из экспортного паритета плюс премия 5 долл. на тонну) ожидалось, что поставки будут восстановлены с 1 апреля. По данным издания, изначально заявки на прокачку в Белоруссию на следующий месяц от восьми российских нефтекомпаний достигали 2 млн тонн, но постепенно производители отказывались от них. Прежде всего собеседники издания это объясняют тем, что контракты с "Белнефтехимом" до сих пор не подписаны.

Сейчас, по данным собеседников издания, близких к Минэнерго, споры ведутся относительно объемов от каждого из поставщиков.

В частности, Минск настаивает на том, чтобы приоритетным экспортером из России в Белоруссию оставались компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, которые в первом квартале были единственными продавцами российской нефти в республику (поставки составляли 300–400 тыс. тонн в месяц). Но с этим не согласны другие продавцы, основной из которых — "Роснефть". Они требуют, чтобы поставки велись исходя из принципа равного доступа к трубе, то есть рассчитывались бы пропорционально общей добыче компаний. Источник издания, близкий к нефтетрейдерам, говорит, что компании Михаила Гуцериева готовы продолжить экспорт в Белоруссию, но при этом хотят отсрочку оплаты транспортировки до конца месяца как по трубе, так и по железной дороге.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:00
Украинские евробонды подскочили в цене после принятия закона о рынке земли
11:54
США могут ввести отсрочку на взимание импортных пошлин
11:48
АМКУ ожидает снижения цен на заправках на 3-5 грн/литр
11:45
Министры энергетики России и США будут искать компромисс с производителями нефти
11:27
Vedanta Zinc International закроет цинковый рудник в Африке
10:46
Китайские металлурги ожидают сокращения экспорта стали
10:22
Филиппины сокращают добычу никелевой руды из-за коронавируса
10:20
Спрос на сталь в Бразилии может упасть на 50%
09:57
Xerox отказался покупать HP за 35 млрд долл
09:49
Потанин и Абрамович отказались от спора за Норникель
09:29
Трамп обеспокоен низкими ценами на нефть
08:52
Метинвест приостановил работу своих заводов в Италии
08:41
Аваков заявил, что Украина вернется к нормальной жизни не раньше 15 мая
08:02
В Раде рассчитывают получить от МВФ 4 млрд долл после принятия антиколомойского закона
31.03.20
18:11
ФРТУ просит снизить портовые сборы в Украине
17:45
Коболева не хотят видеть главой Нафтогаза
17:30
Кабмин назначил временного главу Энергоатома
17:14
Госинспекция напомнила о запрете отключать электроснабжение во время карантина
16:56
В Украине растет спрос на речные перевозки
16:39
Метинвест-Шиппинг вновь признан лучшим экспедитором Украины
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!