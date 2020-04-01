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Китайские металлурги ожидают сокращения экспорта стали

01.04.20 10:46 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным китайского Профессионального комитета по стальной логистике CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC), по итогам марта 2020 г. значение Purchasing Managers’ Index (PMI) увеличилось на 5,6 пункта по сравнению с рекордно низким февральским показателем и достигло 42,2 пункта.

Как отмечает CSLPC, в прошедшем месяце обстановка на национальном рынке стали существенно улучшилась. Спрос восстановился благодаря возвращению в строй промышленных предприятий, складские запасы проката немного уменьшились, а цены возросли.

Правда, значение при этом остается существенно ниже рубежа 50 пунктов, отделяющего ожидаемый рост от спада. По мнению участников опроса, представляющих ведущие металлургические и металлотрейдерские компании, значение субиндекса новых внутренних заказов возросло только на 5,8 пунктов по сравнению с февралем до 38,5 пунктов.

Ожидания в отношении экспорта продолжили ухудшаться. Значение соответствующего субиндекса снизилось на 15,2 пункта, до 27,3 пункта. Спрос на китайские товары падает вследствие углубляющегося экономического кризиса в западных странах. По прогнозу CSLPC, в 2020 г. производство стали в Китае будет примерно соответствовать прошлогоднему уровню, а вот экспорт существенно сократится.

В то же время значение индекса PMI для китайской промышленности в целом по итогам марта превысило границу 50 пунктов. Оно составило 52 пункта, что на 16,3 пункта больше, чем в феврале.

МинПром

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