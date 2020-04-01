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Филиппины сокращают добычу никелевой руды из-за коронавируса

01.04.20 10:22 , МеталлСервис
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Добыча полезных ископаемых в филиппинской провинции Surigao del Norte, где сосредоточено большинство никелевых рудников в стране, с 1 апреля 2020 года приостановлена местными властями.

В числе причин - реализация мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на горнодобывающие компании Nickel Asia Corp и Global Ferronickel Holdings Inc., на долю которых приходится более половины добычи никеля в стране.

"В Nickel Asia заявили, что приостановка работы затронет поставки руды с двух её подразделений - Taganito Mining Corp (TMC) и Hinatuan Mining Corp (HMC), на которые в 2019 году приходилось 59% от общего объёма отгрузки никелевой руды. В Global Ferronickel заявили, что снизили план по поставке никелевой руды в 2020 году с 6 до 5 млн. в.м.т, но обратилась к властям провинции с просьбой разрешить им продолжать свою деятельность", - говорится в сообщении.

Приказ о приостановлении также охватывает заход иностранных судов в Surigao del Norte. Похожие меры предприняты в соседней провинции Dinagat Islands, где также находятся никелевые рудники. Здесь запрещены судовые отправки руды в Китай.

Филиппины являются альтернативным после Индонезии источником никелевой руды для металлургических заводов Китая.

МинПром

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