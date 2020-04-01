Xerox отказался покупать HP за 35 млрд долл Американский производитель принтеров Xerox Holdings Corp во вторник отказался от попыток недружественного поглощения HP Inc, выпускающей персональные компьютеры, за 35 млрд долл. на фоне пандемии коронавируса, передает Reuters.



Xerox сообщил в марте о переносе встреч с акционерами HP, чтобы сосредоточить усилия на мерах по сдерживанию последствий пандемии.



В феврале Xerox улучшила изначальное предложение о покупке HP, отвергнутое советом директоров компании, до 24 с 22 долл. за акцию, оценив фирму примерно в 35 млрд долл.



"Несмотря на то, что этот шаг вызывает разочарование, мы уделяем приоритетное внимание здоровью, безопасности и благополучию наших сотрудников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон, а также более широкому ответу на пандемию", - говорится в заявлении Xerox.



"HP хотела бы поблагодарить наших акционеров, партнеров, клиентов и сотрудников за их вклад и постоянную поддержку в этом процессе", - отмечается в сообщении HP.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



