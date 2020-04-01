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Потанин и Абрамович отказались от спора за Норникель

01.04.20 09:49
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Структуры Владимира Потанина и Романа Абрамовича решили отказаться от возможности обжаловать решение лондонского суда по спору с "Русалом" о продаже акций ГМК "Норильский никель", пишет газета "Коммерсант".

Whiteleave Владимира Потанина и Crispian Investments Романа Абрамовича отозвали апелляцию на решение Высокого суда Лондона по спору с "Русалом" о продаже акций ГМК "Норильский никель", говорится в годовом отчете UC Rusal plc. Эти решения были приняты еще в ноябре прошлого года. "Мы проанализировали ситуацию и приняли решение, что продолжение процесса негативно отразится на деятельности "Норникеля"",— пояснил изданию представитель "Интерроса", структурой которого является Whiteleave.

Разбирательство между сторонами в Лондоне тянется не первый год. Конфликт начался в феврале 2018 года, после того как Bonico Holdings, бенефициаром которой является президент ГМК Владимир Потанин, предложила Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова, контролирующей сейчас 6,4% "Норникеля", продать почти 4% акций компании за 1,47 млрд долл. В соответствии с акционерным соглашением, дающим право преимущественного выкупа действующим акционерам, Crispian предложила купить пакет "Русалу" и Whiteleave (на тот момент владела 30,4% акций "Норникеля") пропорционально их долям в "Норникеле".

К середине марта "Интеррос" закрыл сделку по покупке 2,1% акций ГМК, однако "Русал" оспорил решение в лондонском суде, заявив, что Crispian не имела права делать оферту, и суд поддержал эту позицию: оферта, по соглашению акционеров, делается только если исходное предложение поступает от третьей стороны, а Bonico таковой не была. Суд признал сделку недействительной, но Whiteleave и Crispian подали апелляцию.

МинПром

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