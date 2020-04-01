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Трамп обеспокоен низкими ценами на нефть

01.04.20 09:29
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией. Об этом президент сообщил во время брифинга в Белом доме, передает Fox News.

"Обе страны это обсуждают, и я присоединюсь к ним в подходящее время, если понадобится", — сказал Трамп.

Он также отметил, что обсуждал вопрос цен с президентом России Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом по отдельности. По его словам, переговоры прошли хорошо, стороны совместно "посмотрят, что можно сделать".

При этом Трамп отметил тяжелую ситуацию на нефтяном рынке и сравнил уровень цен с положением дел в 1950-е. По его словам, это очень плохо отражается на одной из крупнейших отраслей США — нефтяной — и может стоить стране рабочих мест.

Также во вторник, 31 марта, переговоры провели российский министр энергетики Александр Новак и министр энергетики США Дэн Бруйетт, сообщила пресс-служба Минэнерго США. Они обсудили ситуацию с нефтяными ценами и договорились о необходимости поиска решения для выхода из сложившейся ситуации. В том числе обсуждалось взаимодействие между крупными производителями и потребителями энергоресурсов.

Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.

МинПром

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