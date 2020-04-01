В Раде рассчитывают получить от МВФ 4 млрд долл после принятия антиколомойского закона Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 4 млрд долл. сразу же после принятия закона о банках в целом, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят Украину, при чем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 млрд долл. кредита", - сказал Гетманцев в эфире радио "НВ" во вторник.



По его словам, средства будут направлены в Стабилизационный фонд госбюджета.



Как сообщалось, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около 8 млрд долл., а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн долл.) и кредит Всемирного банка (до 1,0 млрд долл.).



Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли.



МинПром



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