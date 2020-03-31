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Коболева не хотят видеть главой Нафтогаза

31.03.20 17:45 , РБК Украина
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Окружной административный суд Киева просят запретить набсовету "Нафтогаза Украины" продлевать контракт с главой правления Андреем Коболевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОАСК.

Сообщается, что в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят запретить наблюдательному совету предпринимать какие-либо действия по заключению контракта с А.Коболевым.

"В частности, истец просит ОАСК запретить наблюдательному совету как органу управления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" совершать любые действия по заключению нового, продолжению существующего контракта и / или внесению изменений в него с главой правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым", - говорится в сообщении.

ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

МинПром

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