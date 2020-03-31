В Украине растет спрос на речные перевозки В Украине возрос спрос на перевозки по реке. Об этом рассказала заместитель директора по речной логистике "Аскет Шиппинг" Юлия Заботина в интервью ЦТС.



По ее словам, река является хорошей альтернативой железнодорожному транспорту, так как основная масса зерновых грузов в настоящее время сконцентрирована в среднем бассейне Днепра (центр и север Украины).



"Из года в год возникает одна и та же проблема: есть большой урожай, который сложно вывезти. Схема перевозки по Днепру существенно упрощает этот путь, позволяет избежать узких звеньев железнодорожной логистики и разгружает автомобильные дороги. Поэтому спрос на услугу речной логистики растет и этот рынок имеет большие перспективы развития", – уверены в компании.



Также, по мнению ее специалистов, рынок имеет большой потенциал роста, но только при условии качественных изменений речной транспортной инфраструктуры, обновления флота, профессиональных кадров и при понятных и соблюдаемых правилах функционирования рынка.



"Пока у государства не будет системного подхода к развитию этого сектора, рынок будет развиваться по мере возможностей его участников, частного бизнеса, вкладывать свои финансовые и организационные ресурсы", – отметила Ю.Заботина.



По итогам 2019 года "Аскет Шиппинг" увеличила объемы перевалки грузов через речные терминалы в 4,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 145,38 тыс. тонн. В планах на текущий год удвоить этот показатель, если не помешает нынешняя ситуация в мире.



МинПром



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