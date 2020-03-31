Метинвест-Шиппинг вновь признан лучшим экспедитором Украины

Компания "Метинвест-Шиппинг", генеральный экспедитор группы "Метинвест", заняла первое место в номинации "Экспедитор года" по итогам 13-го Национального морского рейтинга Украины в 2019 году, сообщает пресс-служба группы.
В пресс-службе отметили, что первую позицию в рейтинге компания удерживает пятый год подряд.
Согласно рейтингу, "Метинвест-Шиппинг" стал абсолютным лидером по количеству экспедированных неконтейнерных грузов через морские порты и терминалы страны. Экспедиторские компании, работающие с контейнерными грузами, выделены в отдельную категорию.
В прошлом году компания проэкспедировала 32,86 млн тонн грузов, что на 7,5 млн тонн больше показателей 2018 года. Объем экспедированных грузов "Метинвест-Шиппинга" сопоставим с суммарным объемом перевалки остальных участников первой пятерки номинации.
Ежегодный Национальный морской рейтинг Украины проводится при поддержке Министерства инфраструктуры и профильных ассоциаций в сфере водного транспорта. Победители большинства номинаций определяются по результатам рейтингов, которые составляются на основании показателей работы предприятий.