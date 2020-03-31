Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест-Шиппинг вновь признан лучшим экспедитором Украины

31.03.20 16:39
печать
размер текста:

Компания "Метинвест-Шиппинг", генеральный экспедитор группы "Метинвест", заняла первое место в номинации "Экспедитор года" по итогам 13-го Национального морского рейтинга Украины в 2019 году, сообщает пресс-служба группы.

В пресс-службе отметили, что первую позицию в рейтинге компания удерживает пятый год подряд.

Согласно рейтингу, "Метинвест-Шиппинг" стал абсолютным лидером по количеству экспедированных неконтейнерных грузов через морские порты и терминалы страны. Экспедиторские компании, работающие с контейнерными грузами, выделены в отдельную категорию.

В прошлом году компания проэкспедировала 32,86 млн тонн грузов, что на 7,5 млн тонн больше показателей 2018 года. Объем экспедированных грузов "Метинвест-Шиппинга" сопоставим с суммарным объемом перевалки остальных участников первой пятерки номинации.

Ежегодный Национальный морской рейтинг Украины проводится при поддержке Министерства инфраструктуры и профильных ассоциаций в сфере водного транспорта. Победители большинства номинаций определяются по результатам рейтингов, которые составляются на основании показателей работы предприятий.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:30
Кабмин назначил временного главу Энергоатома
17:14
Госинспекция напомнила о запрете отключать электроснабжение во время карантина
16:56
В Украине растет спрос на речные перевозки
16:33
Мексика начала расследовать импорт г/к проката из России и Украины
16:28
10% украинцев потеряли работу из-за коронавируса
16:15
От экономического кризиса Украину спасет поддержка экспорта – эксперт
16:05
Недельная выплавка стали в США упала на 10%
15:49
Украина увеличила экспорт агропродукции на 8%
15:13
Европейский центробанк рассмотрит все варианты поддержки экономики на фоне коронавируса
14:58
НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
14:28
Уровень зарплат в ГМК Украины несколько упал
14:18
Операторы АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизтопливо
13:45
Норвегия решила еще больше обрушить цены на нефть
13:30
Гривна укрепилась на межбанке
13:15
Мировой спрос на нефть в апреле может сократиться на 30%
12:58
В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом нужно включить министра экономики
12:55
Шмыгаль рассказал о сценариях вывода экономики из карантина
12:44
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли
12:35
В мировом туризме может оказаться 75 млн безработных
12:20
Саудовская Аравия решила демпинговать и на газе
30.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!