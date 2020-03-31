Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

10% украинцев потеряли работу из-за коронавируса

31.03.20 16:28 , РБК Украина
печать
размер текста:

Среди украинцев, кто работал до карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного в конце марта 2020 года.

По данным опроса, 43% тех, кто работал или учился до карантина, продолжают регулярно посещать место работы или учебы.

Кроме того, 24% тех, кто перестал ходить на работу или учебу, продолжили работать или учиться дистанционно.

В целом 74% тех, кто до карантина работал или учился, продолжают это делать. Из них 8% отмечали, что работают больше, чем раньше, а 30% - что работают меньше.

Опрос компании Info Sapiens проводился 25-29 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:30
Кабмин назначил временного главу Энергоатома
17:14
Госинспекция напомнила о запрете отключать электроснабжение во время карантина
16:56
В Украине растет спрос на речные перевозки
16:39
Метинвест-Шиппинг вновь признан лучшим экспедитором Украины
16:33
Мексика начала расследовать импорт г/к проката из России и Украины
16:15
От экономического кризиса Украину спасет поддержка экспорта – эксперт
16:05
Недельная выплавка стали в США упала на 10%
15:49
Украина увеличила экспорт агропродукции на 8%
15:13
Европейский центробанк рассмотрит все варианты поддержки экономики на фоне коронавируса
14:58
НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
14:28
Уровень зарплат в ГМК Украины несколько упал
14:18
Операторы АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизтопливо
13:45
Норвегия решила еще больше обрушить цены на нефть
13:30
Гривна укрепилась на межбанке
13:15
Мировой спрос на нефть в апреле может сократиться на 30%
12:58
В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом нужно включить министра экономики
12:55
Шмыгаль рассказал о сценариях вывода экономики из карантина
12:44
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли
12:35
В мировом туризме может оказаться 75 млн безработных
12:20
Саудовская Аравия решила демпинговать и на газе
30.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!