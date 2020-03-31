От экономического кризиса Украину спасет поддержка экспорта – эксперт

Поддержка со стороны государства экспортоориентированных предприятий позволит выстоять Украине во время мирового экономического кризиса. Об этом в комментариях журналистам заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, сообщает РБК-Украина.
"При потере экспорта, никакой МВФ нам не поможет. Там ведь (при экспорте - ред.) суммы значительно большие. И это тот источник, который обеспечивает не только стабильное поступление валюты в страну, но и по сути создает базу для стабильности финансовой ситуации в целом", - заявил В.Щелкунов.
По его мнению, стабильная работа отечественных экспортных предприятий поможет минимизировать негативные последствия мирового экономического кризиса для Украины, в том числе и социальные.
"Потеряв экспорт, мы теряем последнюю соломинку, которая защищает Украину от вала кризиса. Я уже не говорю о социальных последствиях. Ведь за теми же горно-металлургическими предприятиями сотни тысяч рабочих мест", - пояснил В.Щелкунов.
В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.