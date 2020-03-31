Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

От экономического кризиса Украину спасет поддержка экспорта – эксперт

31.03.20 16:15 , РБК Украина
печать
размер текста:

Поддержка со стороны государства экспортоориентированных предприятий позволит выстоять Украине во время мирового экономического кризиса. Об этом в комментариях журналистам заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, сообщает РБК-Украина.

"При потере экспорта, никакой МВФ нам не поможет. Там ведь (при экспорте - ред.) суммы значительно большие. И это тот источник, который обеспечивает не только стабильное поступление валюты в страну, но и по сути создает базу для стабильности финансовой ситуации в целом", - заявил В.Щелкунов.

По его мнению, стабильная работа отечественных экспортных предприятий поможет минимизировать негативные последствия мирового экономического кризиса для Украины, в том числе и социальные.

"Потеряв экспорт, мы теряем последнюю соломинку, которая защищает Украину от вала кризиса. Я уже не говорю о социальных последствиях. Ведь за теми же горно-металлургическими предприятиями сотни тысяч рабочих мест", - пояснил В.Щелкунов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:30
Кабмин назначил временного главу Энергоатома
17:14
Госинспекция напомнила о запрете отключать электроснабжение во время карантина
16:56
В Украине растет спрос на речные перевозки
16:39
Метинвест-Шиппинг вновь признан лучшим экспедитором Украины
16:33
Мексика начала расследовать импорт г/к проката из России и Украины
16:28
10% украинцев потеряли работу из-за коронавируса
16:05
Недельная выплавка стали в США упала на 10%
15:49
Украина увеличила экспорт агропродукции на 8%
15:13
Европейский центробанк рассмотрит все варианты поддержки экономики на фоне коронавируса
14:58
НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
14:28
Уровень зарплат в ГМК Украины несколько упал
14:18
Операторы АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизтопливо
13:45
Норвегия решила еще больше обрушить цены на нефть
13:30
Гривна укрепилась на межбанке
13:15
Мировой спрос на нефть в апреле может сократиться на 30%
12:58
В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом нужно включить министра экономики
12:55
Шмыгаль рассказал о сценариях вывода экономики из карантина
12:44
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли
12:35
В мировом туризме может оказаться 75 млн безработных
12:20
Саудовская Аравия решила демпинговать и на газе
30.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!