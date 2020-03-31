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Недельная выплавка стали в США упала на 10%

31.03.20 16:05 , Steelland
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Выплавка жидкой стали в США за последнюю неделю упала почти на 10%, при этом загрузка мощностей снизилась до уровня апреля 2017 года, так как некоторые заводы приостановили производство из-за вспышки коронавируса.

Общий объем производства упал до 1,67 миллиона тонн за неделю, закончившуюся 28 марта. По данным Американского института чугуна и стали (AISI), производство сплава сократилось на 13% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

Загрузка сталелитейных мощностей за последнюю неделю снизилась до 71,6% с 79,4% на предыдущей неделе и до 82,2% на той же неделе годом ранее.

Показатели производства являются самыми низкими с января 2017 года, а коэффициент использования производственных мощностей является самым низким с апреля 2017 года.

Две недели назад сталелитейные заводы столкнулись с резким падением спроса из-за остановок производства автомобилей, связанных с коронавирусом.

Несколько сталепрокатных сталелитейных заводов - в основном, интегрированные сталелитейные компании AK Steel, ArcelorMittal и US Steel - объявили на прошлой неделе о вынужденном простое комбинированных четырех доменных печей в США с общей производительностью более 5 миллионов тонн в год.

МинПром

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