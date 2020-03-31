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Украина увеличила экспорт агропродукции на 8%

31.03.20 15:49
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За первые два месяца текущего года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил 3,7 миллиарда долларов, что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года. Доля продукции в структуре общего экспорта составила 46%. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Вместе с тем, импорт указанной продукции за аналогичный период вырос на 16% и составил 1,1 млрд долл.

За январь-февраль 2020 году доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта составила 46%, в то время как доля импорта составила лишь 12%.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки из Украины масла на 31% или 229 млн $. Наращивание поставок произошло за счет увеличения экспорта подсолнечного масла на 179 млн долл. (+ 26%), рапсового масла на 25 млн долл. (в 23 раза), соевого масла на 17 млн долл. (+ 66%).

Экспорт продукции животноводства сократился на 12% или 23 млн долл., в основном вследствие сокращения поставок молочной продукции в среднем на 24%.

В товарной структуре импорта увеличились закупки продукции растениеводства на 58 млн долл. или 16% (за счет закупки цитрусовых, картофеля и бананов. Также вырос импорт готовой продукции на 52 млн долл. или 17% (за счет импорта шоколада и продуктов для кормления животных).

Импорт продукции животноводства вырос на 27 млн долл. или 16% за счет закупки сыров, рыбы и сливочного масла.

МинПром

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