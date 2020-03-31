Европейский центробанк рассмотрит все варианты поддержки экономики на фоне коронавируса Европейский центральный банк готов рассмотреть все возможные варианты в рамках своего мандата для поддержки экономики в условиях коронавирусного кризиса, сказал во вторник член Совета управляющих Игнацио Виско.



В своем выступлении, подготовленном для презентации финансовой отчетности итальянского центрального банка за 2019 год, И.Виско перечислил все меры, принятые ЕЦБ, который пока является единственным европейским институтом, предпринимающим серьезные шаги для поддержки экономики.



ЕЦБ повысил целевой показатель скупки активов в текущем году примерно до 1,1 трлн евро, чтобы бороться с пандемией.



"Мы готовы увеличить объемы скупки, изменить ее состав и изучить все возможные варианты поддержки экономики в период острых трудностей", - сказал И.Виско, который также является управляющим Банка Италии.



ЕЦБ решил снять ограничение на объем облигаций, которые может купить у любой из стран еврозоны. Виско сказал, что изменение существующих ограничений стало необходимым для обеспечения того, чтобы меры ЕЦБ были соразмерны рискам, которые необходимо устранить.



"Не будет никакой терпимости к препятствиям, мешающим эффективной передаче денежно-кредитной политики", - сказал он.



МинПром



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