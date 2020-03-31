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Операторы АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизтопливо

31.03.20 14:18
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Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что с 19 по 31 марта цены на бензин и дизельное топливо снизились в среднем на 1-2,5 гривны/литр. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За неделю снижение прошло во всех сетях в диапазоне 1,00-2,50 гривен/литр. Стабилизация валютного курса на межбанке, а также перспектива получения помощи от МВФ (которая среди прочего призвана поддержать гривну) укрепляет прогноз на дальнейшее снижение. Потенциал – до 3 гривен/литр. Но такой расчет справедлив для "мирного" времени", - написал Куюн.

При этом он отмечает снижение на 15-40% реализации топлива сетями автозаправочных станций.

"Наибольший спад отмечен в "премиальных" сетях (до 40%), меньший – в эконом-сегменте (15-20%). Одна из версий такой особенности: более состоятельные клиенты "люксовых" станций придерживаются карантина, снизив передвижение до минимума. Просело все – и приватный, и корпоративный сегменты", - подчеркнул эксперт.

Куюн отметил, что наибольшее снижение продаж наблюдается в южных и западных регионах Украины, что связано со снижением туристического потока и с закрытием границ.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины считает оправданным для бензина марки А-95 снижение еще на 3-5 грн/лит

МинПром

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