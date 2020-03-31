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Гривна укрепилась на межбанке
31.03.20 13:30 , Бизнес Цензор
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В ходе торгов на межбанковском валютном рынке во вторник, 31 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,6286 грн/долл, тогда как к полудню понедельника это значение составляло 28,06 грн/долл. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).
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