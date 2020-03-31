Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом нужно включить министра экономики

31.03.20 12:58
печать
размер текста:

В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 необходимо включить министра экономики Игоря Петрашко. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.

"В настоящее время в фокусе внимания этого совета борьба с самим вирусом. Но уже совсем скоро перед советом появится и другая задача: восстановить экономику", - подчеркнул он.

М.Магомедов считает, что, принимая свои решения, совет не должен упускать из внимания экономические последствия. Отдельные мероприятия – тот же карантин – существенно повлияли на работу многих промышленных предприятий, отметил политик.

"Логично создать в рамках совета подгруппу, которая возьмет на себя все вопросы, связанные с работой промышленности в текущих условиях. Эта группа возьмет на себя все вопросы оперативного взаимодействия с представителями промышленности", - считает он.

По мнению М.Магомедова, данная подгруппа должна быть сформирована при участии представителей всех секторов украинской промышленности, в частности в нее должны войти представители ГМК, шахтеры, энергетики, работники химической и легкой промышленности.

Как известно, 16 марта Президент Владимир Зеленский создал координационный совет для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Совет создан как консультативный орган при президенте. Его основным заданием на сегодняшний день является мониторинг ситуации и наработка предложений по эффективным мерам по противодействию распространению коронавируса в Украине.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:28
Уровень зарплат в ГМК Украины несколько упал
14:18
Операторы АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизтопливо
13:45
Норвегия решила еще больше обрушить цены на нефть
13:30
Гривна укрепилась на межбанке
13:15
Мировой спрос на нефть в апреле может сократиться на 30%
12:55
Шмыгаль рассказал о сценариях вывода экономики из карантина
12:44
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли
12:35
В мировом туризме может оказаться 75 млн безработных
12:20
Саудовская Аравия решила демпинговать и на газе
12:02
Для преодоления кризиса власть должна расширить фискальное стимулирование
12:00
Экономика Китая может пострадать из-за коронавируса – Всемирный банк
11:45
Продажи атомобилей за вторую неделю карантина упали на 48%
11:35
Украина выплатила МВФ 410 млн долл
11:32
Батькивщина обратится в Конституционный суд из-за закона о рынке земли
11:20
В Украине не финансовый, а промышленный кризис – министр экономики
11:12
Карантин не должен вредить работе украинских промпредприятий
10:55
31 марта АМКУ обсудит с руководством крупнейших АЗС снижение цен на топливо
10:40
Цены на нефть поднялись после переговоров Трампа и Путина
10:30
Индийская меткомпания SAIL планирует вдвое нарастить производство
10:15
Японская компания JFE Steel выведет из эксплуатации доменную печь
30.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!