В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом нужно включить министра экономики

В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 необходимо включить министра экономики Игоря Петрашко. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.
"В настоящее время в фокусе внимания этого совета борьба с самим вирусом. Но уже совсем скоро перед советом появится и другая задача: восстановить экономику", - подчеркнул он.
М.Магомедов считает, что, принимая свои решения, совет не должен упускать из внимания экономические последствия. Отдельные мероприятия – тот же карантин – существенно повлияли на работу многих промышленных предприятий, отметил политик.
"Логично создать в рамках совета подгруппу, которая возьмет на себя все вопросы, связанные с работой промышленности в текущих условиях. Эта группа возьмет на себя все вопросы оперативного взаимодействия с представителями промышленности", - считает он.
По мнению М.Магомедова, данная подгруппа должна быть сформирована при участии представителей всех секторов украинской промышленности, в частности в нее должны войти представители ГМК, шахтеры, энергетики, работники химической и легкой промышленности.
Как известно, 16 марта Президент Владимир Зеленский создал координационный совет для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Совет создан как консультативный орган при президенте. Его основным заданием на сегодняшний день является мониторинг ситуации и наработка предложений по эффективным мерам по противодействию распространению коронавируса в Украине.