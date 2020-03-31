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Шмыгаль рассказал о сценариях вывода экономики из карантина

31.03.20 12:55 , Экономическая правда
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Кабинет министров разработал несколько сценариев вывода экономики из условий жесткого карантина, о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, правительство понимает, что украинцы и бизнес не могут долгое время фактически не работать и не получать доход.

"Стоит вопрос – после пасхальных праздников мы должны понимать, когда мы выйдем на позитивную динамику по заболеваниям, и после этого увидеть, что мы можем сделать. Разработано и сейчас мы просчитываем несколько сценариев. Сценарий, например, китайский – краткосрочного, но очень жесткого ограничения. Сценарий более мягкий, но с очень жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований, то есть масочный режим, определенные социальные дистанции и так далее. Все эти сценарии разрабатываются. Я уверен, что буквально в течение нескольких дней мы будем представлять и говорить, как мы движемся дальше", - сказал он.

МинПром

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