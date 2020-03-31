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В мировом туризме может оказаться 75 млн безработных

31.03.20 12:35 , Интерфакс
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В мировой сфере туризма из-за коронавируса могут исчезнуть около 75 млн рабочих мест, сообщил Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC). Это прозвучало на виртуальной встрече, организованной Саудовской Аравией.

Совет призвал лидеров стран G20 принять решительные меры для спасения туристического бизнеса.

В частности, WTTC попросил выделить ресурсы и скоординировать усилия по спасению крупных туристических компаний - авиа и круизных компаний, глобальных систем бронирования (GDS), отельеров, а также малых и средних предприятий - туроператоров и агентов, рестораторов и других. Эти усилия помогли бы сохранить работу более чем 330 млн человек.

На виртуальном саммите G20 26 марта лиидеры стран "двадцатки" пообещали вложить более 5 трлн долл. в мировую экономику для борьбы с пандемией и ее последствиями для экономики, финансов и социлаьной сфере.

МинПром

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