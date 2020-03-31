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Для преодоления кризиса власть должна расширить фискальное стимулирование

31.03.20 12:02
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Фискальное стимулирование является важным компонентом антикризисных мер. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.

"С учетом того, что в аспекте социальной стабильности в стране нам особенно важно сохранить занятость и рабочие места, снизить фискальную нагрузку на бизнес вполне разумно. Логика простая: либо правительство примет непростое решение о снижении поступлений в бюджет на какое-то время и сохранит занятость, либо – у нас вначале упадет занятость, а довольно скоро после падения занятости – упадут и поступления в бюджет. Безработные не платят налогов и не создают валовой продукт", - подчеркнул он.

По мнению политика, чтобы этого не случилось, правительство должно решить два давно назревших вопроса. В первую очередь, обеспечить автоматическое возмещение НДС крупным плательщикам, без документальных проверок.

Также бизнес должен получить беспроцентную рассрочку по уплате ЕСВ до 30 апреля 2020 года. "Отсрочка – очень небольшая цена за сохранение занятости и отсутствие социальных потрясений", - отметил М.Магомедов.

Как известно, ранее Верховная Рада на одобрила за основу и в целом закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (№3220). Данным законом от уплаты ЕСВ с 1 марта по 30 апреля были освобождены физлица-предприниматели и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.

МинПром


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