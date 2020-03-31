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Экономика Китая может пострадать из-за коронавируса – Всемирный банк

31.03.20 12:00 , Экономическая правда
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Негативные последствия пандемии коронавируса могут привести к тому, что экономический рост Китая прекратится - это, в свою очередь, может стать причиной бедности 11 млн  человек в Восточной Азии. Об этом в понедельник заявили во Всемирном банке, передает AFP.

"Пандемия вызывает беспрецедентный глобальный шок, который может увеличить бедность в регионе", - подчеркнула главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадития Маттуо.

По данным Всемирного банка, даже при самом лучшем сценарии в регионе будет наблюдаться резкое падение темпов роста, когда темпы роста Китая замедлятся с 6,1% в 2019 году до 2,3%.

Отмечается, что 2 месяца назад экономисты Всемирного банка прогнозировали, что экономика Китая в этом году вырастет на 5,9%, что было бы худшим показателем с 1990 года.

"Пандемия сильно влияет на экономику региона, но глубина и продолжительность шока необычно неопределенные", - говорится в сообщении.

При более негативных прогнозах из-за падения экономики 11 млн человек в регионе могут оказаться за чертой бедности.

Во Всемирном банке подчеркнули, что 17 стран региона являются ключевыми для глобальных цепочек и составляют 70% мировой торговли, "все они пострадали" и сейчас имеют самое высокое в мире количество случаев COVID-19.

Всемирный банк призвал к решительным действиям, в частности, к мерам по уменьшению шока для домохозяйств и решения вопроса потерянных зарплат.

МинПром

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