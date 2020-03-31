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Продажи атомобилей за вторую неделю карантина упали на 48%

31.03.20 11:45 , Интерфакс-Украина
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Продажи новых легковых автомобилей в Украине во вторую неделю карантина (23-29 марта) сократились на 48% по сравнению с первой неделей (16-22 марта), когда продажи "взлетели" на 74% к "докарантинной" неделе", сообщил AUTO-Consulting. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Вторая неделя карантина на авторынке ожидаемо принесла крутое пике", - констатируют эксперты со ссылкой на сервис "Оперативный авторынок", который реализует AUTO-Consulting с крупнейшими автоимпортерами.

По их оценке, куда более важным показателем стало сравнение с докарантинной неделей (9-15 марта) – спад составил 6%.

"Если сравнивать март с февралем, то пока рынок новых автомобилей идет с плюсом (+5%) за счет скачка продаж в первую неделю карантина (+74%). А вот четвертая неделя марта по сравнению с четвертой неделей февраля показывает падение на 45%", - отмечается в сообщении.

При этом падение фиксировали почти все операторы авторынка, отличие было лишь в цифрах снижения.

"Тем не менее март 2020 года может закончиться на уровне прошлого года, учитывая довольно активное начало месяца", - предполагают эксперты.

Автосалоны в связи с карантином перешли в режим работы "онлайн" с адресной доставкой авто, СТО продолжают работу с соблюдением санитарных норм.

МинПром

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