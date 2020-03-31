Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Батькивщина обратится в Конституционный суд из-за закона о рынке земли

31.03.20 11:32 , РБК Украина
печать
размер текста:

Принятие во втором чтении законопроекта о рынке земли - преступление против Украины, поэтому партия "Батькивщина" начинает готовить обращение в Конституционный суд связи с антиконституционными действиями власти. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам внеочередного заседания Верховной Рады, передает РБК-Украина.

"У нас есть стратегия, как мы будем возвращать украинскую землю людям. Мы с сегодняшнего дня начнем готовить обращение в Конституционный суд. Мы убеждены, что базируясь на ключевых документах Украины: Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в суде признания этого закона неконституционным", - сказала Ю.Тимошенко.

Команда "Батькивщины", отметила политик, будет обращаться к НАПК, чтобы доказать и конфликт интересов во время принятия закона.

"Председатель аграрного комитета руководит 50 тысячами гектаров земли, а в соответствующем министерстве работают представители крупных корпоративных аграрных холдингов, которые были заинтересованы в принятии этого документа. За закон голосовали те, кто имеет в своем распоряжении большие объемы сельскохозяйственной земли. Это не просто мародерство - это коррупция наивысшего уровня. Мы вытащим все это на свет и покажем, как лоббизм сегодня разрушает интересы каждого украинца", - добавила Ю.Тимошенко.

Кроме того, политик заявила, что ее партия приложит все усилия, чтобы "вернуть людям их землю и наказать всех, кто был причастен к принятию этого решения".

"Мы не только вернем украинскую землю людям, но и привлечем к ответственности - не только политической, но и уголовной - каждого, кто стоял за этим решением", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Напомним, за принятие во втором чтении законопроекта №2178-1 о рынке земли проголосовали 259 нардепов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:58
В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом нужно включить министра экономики
12:55
Шмыгаль рассказал о сценариях вывода экономики из карантина
12:44
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли
12:35
В мировом туризме может оказаться 75 млн безработных
12:20
Саудовская Аравия решила демпинговать и на газе
12:02
Для преодоления кризиса власть должна расширить фискальное стимулирование
12:00
Экономика Китая может пострадать из-за коронавируса – Всемирный банк
11:45
Продажи атомобилей за вторую неделю карантина упали на 48%
11:35
Украина выплатила МВФ 410 млн долл
11:20
В Украине не финансовый, а промышленный кризис – министр экономики
11:12
Карантин не должен вредить работе украинских промпредприятий
10:55
31 марта АМКУ обсудит с руководством крупнейших АЗС снижение цен на топливо
10:40
Цены на нефть поднялись после переговоров Трампа и Путина
10:30
Индийская меткомпания SAIL планирует вдвое нарастить производство
10:15
Японская компания JFE Steel выведет из эксплуатации доменную печь
10:06
ArcelorMittal Brazil снижает производство из-за коронавируса
09:51
В Китае снизились цены на руду
09:39
В феврале Япония увеличила экспорт стали
09:12
Польская PGNiG отсудила у Газпрома 1,5 млрд долл в Стокгольмском арбитраже
08:58
Промышленные компании Днепра за неделю собрали более 4 млн грн на борьбу с коронавирусом
30.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!