Батькивщина обратится в Конституционный суд из-за закона о рынке земли

Принятие во втором чтении законопроекта о рынке земли - преступление против Украины, поэтому партия "Батькивщина" начинает готовить обращение в Конституционный суд связи с антиконституционными действиями власти. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам внеочередного заседания Верховной Рады, передает РБК-Украина.



"У нас есть стратегия, как мы будем возвращать украинскую землю людям. Мы с сегодняшнего дня начнем готовить обращение в Конституционный суд. Мы убеждены, что базируясь на ключевых документах Украины: Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в суде признания этого закона неконституционным", - сказала Ю.Тимошенко.



Команда "Батькивщины", отметила политик, будет обращаться к НАПК, чтобы доказать и конфликт интересов во время принятия закона.



"Председатель аграрного комитета руководит 50 тысячами гектаров земли, а в соответствующем министерстве работают представители крупных корпоративных аграрных холдингов, которые были заинтересованы в принятии этого документа. За закон голосовали те, кто имеет в своем распоряжении большие объемы сельскохозяйственной земли. Это не просто мародерство - это коррупция наивысшего уровня. Мы вытащим все это на свет и покажем, как лоббизм сегодня разрушает интересы каждого украинца", - добавила Ю.Тимошенко.



Кроме того, политик заявила, что ее партия приложит все усилия, чтобы "вернуть людям их землю и наказать всех, кто был причастен к принятию этого решения".



"Мы не только вернем украинскую землю людям, но и привлечем к ответственности - не только политической, но и уголовной - каждого, кто стоял за этим решением", - резюмировала Ю.Тимошенко.



Напомним, за принятие во втором чтении законопроекта №2178-1 о рынке земли проголосовали 259 нардепов.



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...