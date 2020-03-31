В Украине не финансовый, а промышленный кризис – министр экономики Минэкономики будет работать над созданием условий для развития промышленности, поскольку кризис в Украине является промышленным, а не финансовым.



Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает Укринформ.



"Уникальность этого кризиса заключается в том, что это кризис, в первую очередь, промышленный, а не финансовый. Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, есть ограничения в движении людей, в движении товаров. Это не способствует развитию промышленности", - сказал И.Петрашко.



По его мнению, Минэкономразвития может осуществить два основных шага для содействия промышленности.



"В первую очередь - мы уже работаем - мы думаем, каким образом привлечь государственный ресурс через закупки, через распределение бюджета, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским компаниям или иностранным компаниям, которые имеют локализацию в Украине. Мы будем смотреть, чтобы соответствовать соглашениям о европейской ассоциации, требованиям ВТО, но настаивать на том, чтобы компании имели доступ к госзаказу", - отметил министр.



Вторым шагом, по его словам, будет создание условий для равного доступа к кредитным ресурсам.



"Я считаю одной из основных проблем украинской экономики и почему кризис начался довольно давно - украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям, что существенно ухудшило их конкурентные условия", - добавил И.Петрашко.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



