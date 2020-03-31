Карантин не должен вредить работе украинских промпредприятий Карантинные меры по борьбе с коронавирусом не должны вредить работе промышленных предприятий. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.



Политик выразил уверенность, что для борьбы с коронавирусом Украине нужна сильная экономика и именно во многом промышленность обеспечивает занятость, заработные платы, поступления в бюджет и валютную выручку.



М.Магомедов подчеркнул, что остановка ряда промышленных предприятий не предусмотрена технологией производства. В первую очередь это касается металлургических и горно-обогатительных комбинатов, коксохимических заводов и угольных шахт.



Поэтому работники промышленных предприятий, а также работники железнодорожного транспорта, морских и речных портов должны иметь возможность без препятствий из дома на рабочее место, а с рабочего места – домой.



"Все должны понимать, что ГМК – это отрасль, ориентированная на экспорт. Кроме того, ГМК критически нуждается в определенном импорте (коксующие угли, ДТ, серная кислота). Для ГМК критически важно не закрывать украинские порты для экспорта и импорта, а также обеспечить их бесперебойную работу в области приема и отправки грузов. Нельзя также закрывать морские и речные пограничные переходы, а также необходимые для их работы государственные структуры (АМПУ, СЭС, таможенная и пограничная служба)", - сказал он.



По мнению М.Магомедова, для снижения риска распространения вируса, нужно ограничить перечень лиц, имеющих право посещать судно при заходе в порт и при выходе из него. Этот перечень уместно составить на базе перечня служб, имевших доступ на судно до карантина. При этом, упомянутые в перечне службы должны проработать возможность сократить количество посещений во время карантина.



При этом доступ частных и государственных структур (сюрвейеры, агенты, экспедиторы, компании, занятые очистков грузов и трюмов, и так далее) в порты не должен ограничиваться. В противном случае, последует остановка экспорта и импорта. Удерживать судно на рейде на время карантина недопустимо. Максимально допустимое ограничение – это запрет для команды покидать судно во время разгрузки и погрузки.



"ГМК – это отрасль, которая не может функционировать без железнодорожных перевозок, - подчеркнул М.Магомедов, - Для бесперебойной работы комплекса важно обеспечить бесперебойную внутреннее и внешнее перемещение грузов. ГМК – это отрасль, ориентированная на экспорт. Кроме того, ГМК критически нуждается в определенном импорте (коксующие угли, ДТ, серная кислота)".



Таким образом для бесперебойной работы ГМК важно обеспечить сообщения грузовое сообщение по международным пограничным переходам. Кроме того для стабилизации грузоперевозок и сотрудничества предприятий ГМК и "Укрзализныци", в срочном порядке необходимо с 1 апреля снизить на 7% все тарифы УЗ, которые подлежат государственному регулированию, а также отложить внедрение нового договора на грузоперевозки до стабилизации ситуации в ГМК.



"Мы должны сохранить нашу промышленность, так как в противном случае это приведет к серьёзному экономическому падению. В результате у государства не будет возможности выплачивать пенсии, социальные выплаты, зарплаты госслужащим. С такими вещами шутить нельзя. Очень надеюсь, что в правительстве понимают всю серьезность сложившейся ситуации", -резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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