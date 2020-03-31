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31 марта АМКУ обсудит с руководством крупнейших АЗС снижение цен на топливо

31.03.20 10:55 , Интерфакс-Украина
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует сегодня, 31 марта, встретиться с руководителями АЗС WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Цель встреч - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривни", - говорится в сообщении комитета.

В АМКУ напомнили, что в декабре-марте он предоставил участникам рынка рекомендации принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, соответствующем условиям значительной конкуренции на рынке, что привело к снижению цен.

"Сегодня АМКУ констатирует, что продолжается снижение цен на автозаправках. Приветствуя такую реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, указывающие на существующий потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн/литр", - подчеркнули в ведомстве.

МинПром

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