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Цены на нефть поднялись после переговоров Трампа и Путина

31.03.20 10:40 , Рейтер
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Цены на нефть восстановили часть потерь во вторник, отойдя от 18-летних минимумов, достигнутых в связи с падением спроса из-за коронавируса, поскольку президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о консультациях для стабилизации рынков.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,23%, до 23,04 долл. за баррель, фьючерсы на WTI поднялись на 5,72%, до 21,24 долл. за баррель после снижения до 20,09 долл., минимума с февраля 2002 года, на предыдущей сессии.

Нефтяные рынки одновременно столкнулись с давлением из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после развала сделки ОПЕК+.

Президенты России и США по телефону обсудили мировой рынок нефти и договорились о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики, сообщил Кремль в понедельник.

"Цены на нефть восстанавливаются с почти 18-летнего минимума в надежде, что опасения о перенасыщении (рынка), могут наконец несколько ослабнуть", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик по рынку брокера OANDA.

Ранее Д.Трамп сказал, что Саудовская Аравия и Россия "сошли с ума" в вопросе нефти, на которую давит замедление экономики из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.

"Мы не хотим, чтобы у нас была мертвая отрасль, которая уничтожена, - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News. - Это плохо для них, плохо для всех. Это битва между Саудовской Аравией и Россией, касающаяся того, как много баррелей выпускать. И они обе сошли с ума, они обе сошли с ума".

Д.Трамп сказал, что обсудит с В.Путиным нефть и другие вопросы - возможно, санкции.

МинПром

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