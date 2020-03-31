Индийская меткомпания SAIL планирует вдвое нарастить производство Индийская государственная металлургическая компания SAIL разработала долгосрочную стратегию развития Vision 2030, в которой планирует увеличить свои производственные мощности до 49,6 млн т в год по сравнению с текущими 21,4 млн т.



План предполагается реализовать в два этапа. Стоимость проектов первого этапа оценивается при этом в 31 млрд долл., конкретные сроки пока не определены.



На этой стадии компания собирается расширить производительность четырех из пяти своих металлургических комбинатов и довести совокупные мощности до 35,8 млн т в год.



В частности, комбинат Durgapur должен увеличить выпуск от нынешних 2,5 млн т в год до 7,5 млн. т, Rourkela — от 3,7 млн до 8,8 млн т, а Bokaro — от 4 млн до 9,5 млн т в год. Старейший в Индии металлургический завод IISCO, как ожидается, доведет выплавку стали до 3 млн т в год, прибавив 0,5 млн т к текущей производительности.



МинПром



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